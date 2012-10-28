El informe sobre la banca y los desahucios que el CGPJ no ha querido aprobar
Realizado por siete magistrados por encargo del Consejo, en él se critican los abusos del sistema legal de desahucios.
FACUA.org
España-28/10/2012
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Reproducimos el informe elaborado por siete magistrados por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente el organismo ha decidido no aprobar, en el cual se critican los abusos del sistema legal de desahucios y proponen soluciones como la dación en pago.