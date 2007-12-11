El Instituto de la Mujer apoya la denuncia de FACUA contra el calendario publicitario "sexista" de Ryanair
Remitirá un escrito a las autoridades irlandesas a través de su embajada en España y llevará el caso a la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Género de la UE.
FACUA.org
España-11/12/2007
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El Instituto de la Mujer, ante la denuncia contra el calendario publicitario de Ryanair presentada por FACUA-Consumidores en Acción, ha emitido un comunicado en el que expresa que «p