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El Instituto Nacional del Consumo detecta deficiencias en algunos artículos de playa

El INC ha analizado veintidós artículos playeros, once de los cuales incumplían las normas técnicas o de etiquetado.

FACUA.org
España-06/08/2009
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Dos artículos (un chaleco hinchable y un flotador-pato) de un conjunto de veintidós productos para playa y piscina incumplían la normativa vigente, tanto de etiquetado como normas técnicas, según un estudio de prospectiva del mercado realizado por el Ministerio

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