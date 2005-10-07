El Instituto Nacional del Consumo excluye a Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores
La Resolución considera que ha realizado publicidad comercial o no meramente informativa, en contra de lo establecido por la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-07/10/2005
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El Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo, ha resuelto excluir del Libro de Registro de Asociaciones de Consumidores a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) por la realización de publicidad comercial o no meramente infor