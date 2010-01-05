El IPC armonizado cierra 2009 en su mínimo histórico, con una tasa del 0,9%
Registrará la tasa interanual a final de año más baja desde 1962 si se confirma este dato el próximo 14 de enero.
FACUA.org
España-05/01/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España cerró el año en positivo al situarse en el 0,9%. Esto supone una subida de medio punto porcentual en su tasa anual frente al 0,4% del mes de noviembre, según los datos adelantados por el Instituto Nacio