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El IPC armonizado cierra 2009 en su mínimo histórico, con una tasa del 0,9%

Registrará la tasa interanual a final de año más baja desde 1962 si se confirma este dato el próximo 14 de enero.

FACUA.org
España-05/01/2010
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El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España cerró el año en positivo al situarse en el 0,9%. Esto supone una subida de medio punto porcentual en su tasa anual frente al 0,4% del mes de noviembre, según los datos adelantados por el Instituto Nacio

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