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El IPC aumentó tres décimas en febrero, hasta el 3,6%

Son tres décimas más que en enero, debido principalmente a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

FACUA.org
España-28/02/2011
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) situó en febrero su tasa anual en el 3,6%, tres décimas más que en el mes anterior, debido, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, segú

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