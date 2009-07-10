El IPC marca un nuevo mínimo histórico en junio, con un -1%
La tasa contrasta con la obtenida en junio de 2008 (5%), uno de los meses en los que los precios estaban disparados debido al encarecimiento del petróleo.
FACUA.org
España-10/07/2009
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El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en junio cuatro décimas respecto al mes anterior, pero bajó una décima en tasa interanual, hasta situarse en el -1%, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma,