El juez admite la personación de FACUA como acusación particular en el caso iDental
Más de 5.000 afectados por el cierre y las irregularidades de las clínicas se han sumado ya a la plataforma creada por la asociación.
FACUA.org
España-23/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido la personación de FACUA-Consumidores en Acción como acusación particular en el caso iDental.
El equipo jurídico de