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El juez admite la personación de FACUA como acusación particular en el caso iDental

Más de 5.000 afectados por el cierre y las irregularidades de las clínicas se han sumado ya a la plataforma creada por la asociación.

FACUA.org
España-23/01/2019
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido la personación de FACUA-Consumidores en Acción como acusación particular en el caso iDental.

El equipo jurídico de

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