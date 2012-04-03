Nuestras accionesEs la aerolínea líder en denuncias en FACUA

El juez advierte a Ryanair que FACUA no la injuria, sino que ejerce su derecho a la libertad de información

Desestimada la demanda por la que pretendía que se prohibiese a la asociación decir públicamente que "comete abusos y fraudes".

FACUA.org
España-03/04/2012
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El titular del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha desestimado la demanda interpuesta por Ryanair contra FACUA-Consumidores en Acción en la que solicitaba que se le prohibiese realizar «declaraciones y manifestaciones públicas» sobre dicha aerolínea «en las que direc

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