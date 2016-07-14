El juez Andreu investiga si directivos de AENA evitaron sancionar a aerolíneas entre 2007 y 2009
La presunta negligencia podría haber supuesto una merma en los ingresos de la entidad de hasta 1.000 millones. A cambio habrían recibido billetes gratuitos y cambios a clase preferente también sin coste.
Europa Press
España-14/07/2016
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga si directivos de AENA pudieron haber contribuido a la ocultación de sanciones que deberían haberse impuesto a diferentes aerolíneas y nunca llegaron a comunicarse a la autoridad competente, han confir