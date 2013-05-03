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El juez da la razón al usuario cuya hipoteca declaró abusiva el Tribunal de Justicia de la UE

Mohamed Aziz fue expulsado de su casa de Martorell (Barcelona) hace dos años tras un impago de sólo 453 euros, "o sea, el 0,328%" del total de un préstamo concedido para un plazo de 33 años.

FACUA.org
España-03/05/2013
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El titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, ha estimado la demanda de Mohamed Aziz, un obrero marroquí expulsado de su casa de Martorell (Barcelona) hace dos años, según

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