El juez declara el concurso de Cavas Hill (Nueva Rumasa) y aparta a los Ruiz-Mateos de la gestión
La práctica totalidad de las empresas de la familia Ruiz-Mateos, en suspensión de pagos.
FACUA.org
España-22/08/2011
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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado en concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, a la empresa Cavas Hill, elaboradora de cavas y de vinos amparados en la Denominación de Origen Penedès, propiedad de Nueva Rumasa.
La famil