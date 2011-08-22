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El juez declara el concurso de Cavas Hill (Nueva Rumasa) y aparta a los Ruiz-Mateos de la gestión

La práctica totalidad de las empresas de la familia Ruiz-Mateos, en suspensión de pagos.

FACUA.org
España-22/08/2011
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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado en concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, a la empresa Cavas Hill, elaboradora de cavas y de vinos amparados en la Denominación de Origen Penedès, propiedad de Nueva Rumasa.

La famil

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