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El juez del accidente de Santiago imputa a cinco responsables de Adif

Solicita también al ente que facilite las identidades de determinados cargos desde diciembre de 2011, cuando entró en servicio la línea ferroviaria.

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España-11/09/2013
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El juez Luis Aláez, que instruye la causa sobre el accidente ferroviario en el que el pasado 24 de julio fallecieron setenta y nueve personas y resultaron heridos más de un centenar de pasajeros, ha llamado a declarar en calidad de imputados a

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