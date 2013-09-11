El juez del accidente de Santiago imputa a cinco responsables de Adif
Solicita también al ente que facilite las identidades de determinados cargos desde diciembre de 2011, cuando entró en servicio la línea ferroviaria.
FACUA.org
España-11/09/2013
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El juez Luis Aláez, que instruye la causa sobre el accidente ferroviario en el que el pasado 24 de julio fallecieron setenta y nueve personas y resultaron heridos más de un centenar de pasajeros, ha llamado a declarar en calidad de imputados a