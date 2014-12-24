El juez procesa a Narcis Serra por subirse el sueldo mientras Catalunya Caixa era rescatada
La Fiscalía acusa a más de 30 ex directivos que se adjudicaron sobresueldos desproporcionados de la entidad catalana mientras atravesaba una grave crisis financiera en 2010.
Europa Press
España-24/12/2014
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El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona mantiene acusados al ex presidente de Caixa Cataluña Narcís Serra, al ex director Adolf Todó y más de 30 ex miembros del consejo de administración de la entidad por los sueldos supuestamente despropo