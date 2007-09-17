El juicio de Gescartera arranca hoy en la Audiencia Nacional
La causa cuenta con catorce imputados, cuarenta y seis acusaciones, responsables civiles y subsidiarios, y alrededor de 120 testigos.
FACUA.org
España-17/09/2007
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Las instalaciones de la Casa de Campo de la Audiencia Nacional acogerán a partir de hoy y hasta finales de año el juicio oral por el escándalo financiero de la agencia de valores Gescartera, descubierto en 2001 y que afectó a 4.000 inversores por un desajuste patrimoni