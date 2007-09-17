El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa el código de barras en productos de pesca y acuicultura
Se busca dar mayor transparencia al mercado e información a los consumidores.
FACUA.org
España-17/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desarrollará con la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc) un proyecto para impulsar el uso del código de barras en los productos de la pesca y la acuicultura, informó hoy el