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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa el código de barras en productos de pesca y acuicultura

Se busca dar mayor transparencia al mercado e información a los consumidores.

FACUA.org
España-17/09/2007
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) desarrollará con la Asociación Española de Codificación Comercial (Aecoc) un proyecto para impulsar el uso del código de barras en los productos de la pesca y la acuicultura, informó hoy el

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