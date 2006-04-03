El Ministerio de Industria aprueba una Orden que autoriza las prácticas de redondeo en telefonía denunciadas por FACUA
FACUA considera que la nueva Orden sobre las condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones contradice la promesa del Ministerio de Sanidad y Consumo de acabar con los redondeos.
FACUA.org
España-03/04/2006
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado una Orden que autoriza las prácticas de redondeo en telefonía que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) viene denunciando desde 2003.
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