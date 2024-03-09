Redondeos en telefonía

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Telecos y privacidad
Movistar, Vodafone y Orange vuelven a ser exculpadas de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia
Telecos y privacidad
FACUA espera que el expediente de Competencia concluya con la máxima sanción a Movistar, Vodafone y Orange
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Competencia considera que Movistar, Vodafone y Orange incurrieron en una "práctica concertada" ilegal al subir el establecimiento de llamada
Telecos y privacidad
FACUA, satisfecha ante la multa a Movistar por el redondeo, que denunció ante el Gobierno de Madrid en 2003
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FACUA se muestra satisfecha ante la primera sanción por el redondeo en móviles, que denunció en 2003 ante la Comunidad de Madrid
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Competencia abre expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Orange
Telecos y privacidad
Las compañías de móviles ingresarán casi 100 millones anuales más que con los redondeos
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La CMT remite a Consumo e Industria su informe sobre la subida de las tarifas de móviles
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FACUA estima que en 2007 las grandes compañías de móviles ingresarán como mínimo 164 millones de euros extra por la subida de tarifas de marzo
Compras y publicidad
FACUA denuncia a Movistar por encarecer un 20% una tarifa que se comprometió a mantener en 1 céntimo por minuto "para siempre"
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FACUA, satisfecha de que por fin se abra expediente sancionador a las compañías de móviles por los redondeos tras sus denuncias de 2003
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Las encuestas realizadas por los diarios digitales apuntan a un importante nivel de participación en el 'Día sin móvil'
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Movilización de los usuarios ante las subidas de tarifas de móviles
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El ministro de Industria dice ahora que se suma al 'Día sin móvil' "en solidaridad con los ciudadanos"
Telecos y privacidad
Las penalizaciones que imponen las compañías a los usuarios por darse de baja no guardan proporción con los 'descuentos' aplicados en sus móviles
Telecos y privacidad
Telecomunicaciones se niega a tramitar las denuncias de los usuarios por las penalizaciones que las compañías de móviles les aplican por darse de baja en rechazo a sus subidas
Telecos y privacidad
FACUA se dirige a organizaciones de todo el país para pedir su adhesión a la convocatoria del 1 de marzo como 'día sin móvil'
Telecos y privacidad
Las compañías de móviles cobran 0,12 euros por el establecimiento de cada llamada cuando su coste real podría situarse alrededor de 1 céntimo
Telecos y privacidad
La ministra Salgado en el Congreso: "conviene estudiar el coste del establecimiento de llamada y asegurar que se ajusta a los precios que las compañías van a imponer a los usuarios"
Telecos y privacidad
Seis de cada diez usuarios encuestados por FACUA no ha recibido información sobre las subidas tarifarias de sus compañías de móviles con el mes de antelación exigido por la legislación
Telecos y privacidad
IU-ICV planteará en el Congreso al Gobierno si piensa hacer algo ante la subida tarifaria de las compañías de móviles
Telecos y privacidad
El operador virtual Happy Móvil también sube sus tarifas
Telecos y privacidad
CiU preguntará a Salgado en el Congreso qué acciones llevará a cabo frente a la subidas de tarifas de móviles
Telecos y privacidad
ERC quiere que Solbes explique en el Congreso sus planes ante la subida de móviles
Telecos y privacidad
FACUA denuncia ante Competencia a Movistar, Orange y Vodafone
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