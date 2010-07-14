Más noticias

El Ministerio de Industria regula la utilización de la telefonía móvil en los aviones

Podrán utilizarlo los abonados a un operador de comunicaciones móviles con el que el prestador del servicio MCA haya suscrito un acuerdo de itinerancia.

FACUA.org
España-14/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

A partir de este miércoles está en vigor la Orden Ministerial por la que se regula el servicio de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves en vuelo, identificado por las siglas MCA (Mobile Communication on Aircraft).

Esta Orden del Ministerio de Industria, Turismo

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos