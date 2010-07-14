El Ministerio de Industria regula la utilización de la telefonía móvil en los aviones
Podrán utilizarlo los abonados a un operador de comunicaciones móviles con el que el prestador del servicio MCA haya suscrito un acuerdo de itinerancia.
FACUA.org
España-14/07/2010
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A partir de este miércoles está en vigor la Orden Ministerial por la que se regula el servicio de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves en vuelo, identificado por las siglas MCA (Mobile Communication on Aircraft).
Esta Orden del Ministerio de Industria, Turismo