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El Ministerio de Sanidad establece que se deben vacunar de sarampión todos los nacidos a partir de 1970

Deben hacerlo todas las personas que tengan entre 40 y 50 años si no están seguros de haber recibido las dos dosis de la vacuna o de haber padecido la enfermedad.

FACUA.org
España-02/09/2019
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El Ministerio de Sanidad ha incluido en su calendario común de vacunaciones que todos los nacidos a partir de 1970 y que no se hayan vacunado o no hayan padecido el sarampión deben acudir a su centro de salud para recibir la vacuna.

Así lo ha recordado este sába

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