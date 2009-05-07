El ministro de Fomento admite que la funcionalidad del aeropuerto de Madrid-Barajas "deja mucho que desear"
AENA cambiará los protocolos de seguridad del mismo a raíz del siniestro del pasado verano.
FACUA.org
España-07/05/2009
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El ministro de Fomento, José Blanco López, aseguró este miércoles que «a veces cuando se diseñan aeropuertos muy bonitos se descuidan otros temas tan importantes como la seguridad y la funcionalidad del propio aeropuerto, lo que se está viendo e