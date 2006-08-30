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El nivel de nicotina en los cigarrillos estadounidenses aumentó un 10% en los últimos seis años

Lo ha revelado un estudio del Departamento de Salud de Massachusetts.

FACUA.org
América-30/08/2006
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El contenido de nicotina hallado en los cigarrillos de venta en Estados Unidos ha aumentado en los últimos seis años arededor del 10%, independientemente de la marca, lo que dificulta la posibilidad de abandonar el hábito, según un informe publicado por el Departamento

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