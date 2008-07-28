El número de viviendas hipotecadas en mayo registró una caída interanual del 36,1%
El capital prestado para hipotecas sobre viviendas registró una caída del 40,3% y el tipo de interés medio fue del 5,18%.
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España-28/07/2008
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El número de viviendas hipotecadas registró una caída en tasa interanual del 36,1% en mayo, hasta un total de 74.423 inmuebles, mientras que el importe medio de las hipotecas sobre viviendas se situó en 140.861 euros, con un descenso del 6,6%, según la estad&iac