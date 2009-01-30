El Observatorio de Precios de los Alimentos constata la moderación de los precios en 2008
Se formará un grupo de trabajo para el estudio de la viabilidad de crear códigos de buenas prácticas comerciales a lo largo de la cadena alimentaria.
FACUA.org
España-30/01/2009
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El Observatorio de Precios de los Alimentos, integrado por representantes de la Administración y de todos los agentes de la cadena alimentaria, constató el jueves la moderación de los precios en 2008, así como la estabilidad en el consumo de productos alimenticios, inf