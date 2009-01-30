Más noticias

El Observatorio de Precios de los Alimentos constata la moderación de los precios en 2008

Se formará un grupo de trabajo para el estudio de la viabilidad de crear códigos de buenas prácticas comerciales a lo largo de la cadena alimentaria.

FACUA.org
España-30/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Observatorio de Precios de los Alimentos, integrado por representantes de la Administración y de todos los agentes de la cadena alimentaria, constató el jueves la moderación de los precios en 2008, así como la estabilidad en el consumo de productos alimenticios, inf

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos