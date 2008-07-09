Más noticias

El Parlamento Europeo aprueba precios más claros para los billetes de avión

Las compañías deberán indicar "en todo momento" el precio final que debe pagarse con todos los impuestos y recargos incluidos, algo que ya recoge la normativa española.

FACUA.org
Europa-09/07/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Con el objetivo de terminar con las tarifas confusas de la venta de billetes de avión a través de Internet y otros medios, la Eurocámara aprobó un nuevo reglamento que obligará a las compañías a indicar «en todo momento» el precio final que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos