El Parlamento Europeo aprueba precios más claros para los billetes de avión
Las compañías deberán indicar "en todo momento" el precio final que debe pagarse con todos los impuestos y recargos incluidos, algo que ya recoge la normativa española.
FACUA.org
Europa-09/07/2008
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Con el objetivo de terminar con las tarifas confusas de la venta de billetes de avión a través de Internet y otros medios, la Eurocámara aprobó un nuevo reglamento que obligará a las compañías a indicar «en todo momento» el precio final que