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El Parlamento Europeo pide que los escáneres en aeropuertos sean voluntarios

Rechaza escáneres de rayos X para controlar a los pasajeros por su impacto negativo en la salud.

FACUA.org
Internacional-24/05/2011
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La comisión de Transportes del Parlamento Europeo ha aprobado este martes un informe del eurodiputado popular Luis de Grandes en el que los eurodiputados defienden que la introducción de escáneres de seguridad en los aeropuertos europeos, actualmente en fase

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