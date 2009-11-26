El Parlamento Europeo reclama un etiquetado sobre el origen de los productos importados
La UE no tiene reglas claras ni modos de actuación homogéneos, lo que lleva al consumidor a una situación de confusión.
FACUA.org
Europa-26/11/2009
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El Pleno del Parlamento Europeo reclamó este miércoles un etiquetado «obligatorio» sobre el origen de los productos importados que permita a los consumidores europeos saber con precisión de dónde vienen los artículos que compran y las normas sociales y me