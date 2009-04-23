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El Parlamento Europeo respalda indemnizaciones a los pasajeros por retrasos y cancelaciones en barco y autocar

La norma todavía debe ser pactada con los gobiernos de los veintisiete.

FACUA.org
Europa-23/04/2009
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El pleno del Parlamento Europeo respaldó el jueves crear en toda la UE un sistema de indemnizaciones por retrasos y cancelaciones para los pasajeros de barco y de autocar a semejanza de los que ya existen para el avión o para el tren.

La norma todavía debe ser pactada

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