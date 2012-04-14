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El Pentágono prepara la compra de 'ciberarmas' para la guerra cibernética

El encargado de "comprobar" el material será un general que viene reclamando que "alguien" tenga competencias y la capacidad para, llegado el momento, apagar la Red.

FACUA.org
América-14/04/2012
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El Pentágono ha remitido un documento al Congreso de los Estados Unidos en el que perfila cómo llevar a cabo el procedimiento de compras de ciberarmas dentro de su estrategia de ciberseguridad.

El envío del documento, al que ha tenido acceso la agencia Re

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