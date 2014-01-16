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El portavoz de FACUA participa en Oviedo en el evento sobre redes sociales #SmartDaysOVD

Rubén Sánchez intervendrá en una mesa junto al director general en España de Change.org, Francisco Polo, y la responsable de comunicación digital de Greenpeace, Nadia González.

FACUA.org
Asturias-16/01/2014
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El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, participa este jueves 16 de enero en el evento sobre redes sociales SmartDays OVD, que tiene lugar en Oviedo.

Sánchez intervendrá en una mesa junto a Francisco Polo, director general en España de Chang

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