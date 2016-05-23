Nuestras accionesAnte la campaña de difamación sufrida en los últimos años

El portavoz de FACUA solicita su personación como acusación particular en el caso Ausbanc y Manos Limpias

Pineda y su entorno le acusaron de implicación en los escándalos de los ERE, los cursos de formación y las facturas de UGT-Andalucía. También inventaron vínculos con la pedofilia y que contrató a sicarios.

FACUA.org
España-23/05/2016
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado este lunes su personación como acusación particular en el caso Ausbanc y Manos Limpias.

La petición, presentada al Juzgado Central de Instrucción n&ua

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