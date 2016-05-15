El PP andaluz se unió a la campaña de difamación de Ausbanc y Manos Limpias contra FACUA y su portavoz
Insistió en pedir la imputación de Rubén Sánchez después de que el juez desestimara la denuncia de Manos Limpias. El gobierno de Zoido se negó a retirar carteles de Ausbanc con la cara del portavoz de FACUA.
FACUA.org
Andalucía-15/05/2016
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Tras reunirse con Ausbanc, la parlamentaria del PP Carolina González Vigo intervino en la cámara para lanzar contra FACUA las mismas calumnias que Luis Pineda.
El Partido Popular de Andalucía se unió a la campaña de difamación de Ausbanc y Manos Limpias contra FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez. Tras mantener contactos con representantes de la falsa asociación de usuarios y el seudosindic