Nuestras accionesLos acusó de fraude en subvenciones y de participar en los ERE y el caso UGT-Andalucía

El PP andaluz se unió a la campaña de difamación de Ausbanc y Manos Limpias contra FACUA y su portavoz

Insistió en pedir la imputación de Rubén Sánchez después de que el juez desestimara la denuncia de Manos Limpias. El gobierno de Zoido se negó a retirar carteles de Ausbanc con la cara del portavoz de FACUA.

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Andalucía-15/05/2016
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El Partido Popular de Andalucía se unió a la campaña de difamación de Ausbanc y Manos Limpias contra FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez. Tras mantener contactos con representantes de la falsa asociación de usuarios y el seudosindic

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