El precio de la bombona de butano subirá el lunes un 5,58%
El Ministerio reconoce que el aumento es importante y que repercutirá a los doce millones de clientes de este producto.
FACUA.org
España-28/09/2007
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El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se situará a partir del lunes, 1 de octubre, en 12,29 euros, lo que supone un incremento del 5,58% o de 65 céntimos por envase con respecto al precio máximo anterior, en vigor desde