Más noticiasA pesar de mantenerse estables esta semana

El precio de la gasolina y el gasóleo, hasta un 6% más caro que en el pasado Puente de la Constitución

El litro de gasóleo ha llegado esta semana a los 1,135 euros, mientras que el litro de gasolina se ha situado en los 1,237 euros.

Europa Press
España-08/12/2017
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El precio medio del litro de gasolina y gasóleo marcan este año precios hasta un 6% más caro que en el Puente de la Constitución de 2016, a pesar de haberse mantenido estables esta semana.

En concreto, el precio del litro de gasóleo se ha situado esta sem

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