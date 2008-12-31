El precio del kWh de gas natural bajará un 3,8% en enero tras una subida acumulada del 19,4% durante 2008
FACUA critica los desproporcionados incrementos aprobados por Industria durante el último año.
FACUA.org
España-31/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción advierte que a partir de enero de 2009, el precio del kilovatio hora (kWh) de gas natural bajará un 3,8% para los hogares, tras la desproporcionada subida del 19,4% acumulada durante 2008.
En cuanto al término fijo, se recortará en