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El presidente de Bolivia inicia la nacionalización de la mayor telefónica del país, filial de la italiana Telecom

Evo Morales crea una comisión ministerial que negociará la estatización de Entel.

FACUA.org
América-03/04/2007
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El presidente boliviano, Evo Morales, ha emitido un decreto que contempla un plan de negociación para nacionalizar Entel, la mayor telefónica del país, de la que es principal accionista y gestora la compañía italiana Telecom.

La negociación

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