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El presidente de E.ON pide al Gobierno alemán protección contra OPAs de empresas públicas extranjeras

Señala que tendría sentido poner en marcha leyes nuevas en Alemania sobre intercambios internacionales.

FACUA.org
Internacional-24/09/2007
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El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, pidió en una entrevista con el diario alemán ‘Financial Times Deutschland’ la introducción de nuevas leyes que aumenten la protección de empresas del país frente a ofertas públicas de adquisi

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