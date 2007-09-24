El presidente de E.ON pide al Gobierno alemán protección contra OPAs de empresas públicas extranjeras
Señala que tendría sentido poner en marcha leyes nuevas en Alemania sobre intercambios internacionales.
FACUA.org
Internacional-24/09/2007
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El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, pidió en una entrevista con el diario alemán ‘Financial Times Deutschland’ la introducción de nuevas leyes que aumenten la protección de empresas del país frente a ofertas públicas de adquisi