Más noticias

El presidente de Ecuador insta a usar el sofware libre como paso para la "integración" y "liberación" de América Latina

Correa hace un llamamiento a todos los países de la región para "no depender de fuerzas externas" y convertirse en "productores de tecnología, no simples consumidores".

FACUA.org
América-26/04/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El presidente de Ecuador, el socialista Rafael Correa Delgado, ha llamado a los países de América Latina a integrarse tecnológicamente a través del uso del software libre para «no depender de fuerzas externas a la región», según un video que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos