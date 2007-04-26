El presidente de Ecuador insta a usar el sofware libre como paso para la "integración" y "liberación" de América Latina
Correa hace un llamamiento a todos los países de la región para "no depender de fuerzas externas" y convertirse en "productores de tecnología, no simples consumidores".
FACUA.org
América-26/04/2007
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El presidente de Ecuador, el socialista Rafael Correa Delgado, ha llamado a los países de América Latina a integrarse tecnológicamente a través del uso del software libre para «no depender de fuerzas externas a la región», según un video que