El presidente de Ecuador pide a EEUU que devuelva a dos banqueros corruptos a los que da asilo
Se trata de los ex propietarios de Filancanco, condenados a ocho años de prisión por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.
FACUA.org
América-07/07/2013
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha denunciado la «doble moral internacional» y ha destacado al respecto que EEUU da asilo a los banqueros Roberto y William Isaías -ex propietarios de Filanbanco y condenados a ocho a&ntild