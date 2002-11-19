El presidente de FACUA critica en el Parlamento Andaluz que los presupuestos reflejan el freno que están sufriendo las políticas de Consumo
Sánchez Legrán denuncia que la Junta de Andalucía no apuesta suficientemente por el asociacionismo de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-19/11/2002
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Un año más, el presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, ha criticado en su comparecencia parlamentaria la falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía a la hora