El presidente de FACUA, Francisco Sánchez Legrán, pronuncia una conferencia sobre el modelo farmacéutico
En un acto organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y FACUA Sevilla
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Andalucía-12/02/2001
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El presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), Francisco Sánchez Legrán, pronunciará hoy una conferencia sobre el Presente y futuro de la oficina de farmacia vista por los consumidores, en un acto organizado por l