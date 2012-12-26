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El presidente de FACUA Sevilla devuelve al de Cajasol su obsceno regalo navideño: un surtido de ibéricos

La asociación considera una vergüenza que la entidad se dedique a agasajar con obsequios mientras sigue sin devolver el dinero a las víctimas del macrofraude de las preferentes.

FACUA.org
Sevilla-26/12/2012
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, ha devuelto al presidente de Cajasol, Antonio Pulido, el surtido de productos ibéricos remitido por éste último como obsceno regalo navideño.

FACUA desconoce si este regalo le ha sido

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