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El presidente de FACUA Sevilla exige en la Asamblea de Cajasol una solución para los afectados por las participaciones preferentes

Manuel Baus ha pedido que se valore la recompra de estos productos al 100% de su valor, como ya han hecho algunas entidades bancarias.

FACUA.org
Andalucía-23/05/2012
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El presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, en calidad de consejero y representante de los Impositores en la Asamblea de Cajasol, ha exigido al presidente de la entidad, Antonio Pulido, una solución urgente para los afectados por las participaciones prefe

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