Nuestras accionesAceite de girasol contaminado

El presidente de la Aesan dice que ha sido una "alerta 'light'" cuyo "resultado" es que "nadie haya tenido que ir a un hospital"

Sin embargo, Félix Lobo añade que los consumidores pueden utilizar sin problemas el aceite que tenían en sus casas el viernes.

FACUA.org
España-28/04/2008
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El director de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Félix Lobo, ha calificado hoy de «alerta ‘light'» lo ocurrido con el aceite de girasol y asegura que su «resultado» ha sido que «nadie haya tenido que ir a un hospit

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