Más noticiasMoliner afirma que no son violentos

El presidente del CGPJ dice que los escraches son un ejemplo de la libertad de manifestación

Critica la falta de consenso en la elaboración de las reformas del Gobierno que afectan al poder judicial.

FACUA.org
España-24/04/2013
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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha afirmado este miércoles que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están siendo

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