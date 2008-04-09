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El 'producto milagro' Depuralina, inmovilizado por irregularidades legales y posibles efectos adversos

FACUA valora positivamente las actuaciones pero advierte que podían haberse tomado medidas antes, ya que la atribución de propiedades adelgazantes está prohibida hace más de una década.

FACUA.org
España-09/04/2008
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha instado a las Comunidades Autónomas a inmovilizar el producto Depuralina, de la empresa Cátaro-Nopal, por las irregularidades detectadas en la inscripción de la empresa en el Registro General Sa

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