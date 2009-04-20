El Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía llegará al Parlamento en junio para su aprobación antes del fin de 2009
El texto pretende construir un régimen jurídico del agua adecuado a las necesidades concretas de la Comunidad Autónoma.
FACUA.org
Andalucía-20/04/2009
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La consejera de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Andalucía, Cinta Castillo, indicó el viernes que el Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía llegará al Parlamento en junio con el objetivo de que la normativa sea aprobada de forma definitiva antes de que