El recibo de la luz de febrero, un 22% más caro que hace un año
FACUA denuncia la actitud complaciente con el sector que viene adoptando el ministro de Energía, al negarse a tomar medidas que protejan los intereses de los usuarios para no perjudicar al oligopolio eléctrico.
FACUA.org
España-01/03/2017
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El recibo de la luz de febrero ha sido un 22,0% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas del 1 al 28 del mes pasado, el usuario medio con la tarifa PVPC pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mism