El recibo de la luz de septiembre, el tercero más caro de la historia según los análisis de FACUA
Sexta subida mensual consecutiva, del 3,5%. Ya es 11,50 euros más caro que hace un año. La asociación critica que el Gobierno sigue sin anunciar medidas que frenen la especulación del oligopolio energético.
FACUA.org
España-01/10/2018
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El recibo de la luz del usuario medio ha subido por sexto mes consecutivo en septiembre. El incremento mensual ha sido del 3,5%, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. La factura será la tercera más cara de la historia.
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