El recibo de la luz del usuario medio en marzo, un 4,2% más caro que hace doce meses
FACUA critica que las tarifas eléctricas siguen infladas ante la negativa del Gobierno a intervenir el sector para regular los precios y acabar con la especulación.
FACUA.org
España-01/04/2019
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El recibo de la luz del usuario medio subió un 4,2% en marzo con respecto al mismo mes del año pasado, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Se situó en 72,39 euros, casi 3 euros por encima de los 69,46 de marzo de 2018. La asociación